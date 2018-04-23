Бывшая девушка Avicii опубликовала их переписку

Стокгольм, 23 апреля. Бывшая девушка Тима Берглинга, более известного под псевдонимом Avicii, после его смерти опубликовала их совместные фотографии, а также фрагменты переписки.

«Я все еще пытаюсь собраться с мыслями и хочу сказать спасибо тебе за все теплые слова и тексты. Разбуди меня, когда все это закончится, потому что я не хочу, чтобы это было правдой», — написала Эмили Голдберг, использовав цитату из популярной композиции Avici.

Шведский музыкант Avicii скончался в возрасте 28 лет утром 20 апреля. Официально причина смерти не названа. Вероятнее всего, диджея погубило обострение панкреатита, вызванное чрезмерным употреблением алкоголя, — указывает Газета.ru.