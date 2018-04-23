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Франция выражает позицию США о присутствии коалиции Запада в Сирии — Клинцевич
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    Франция выражает позицию США о присутствии коалиции Запада в Сирии — Клинцевич

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    Франция выражает позицию США о присутствии коалиции Запада в Сирии — Клинцевич

    Париж, 23 апреля. Франция выражает позицию Соединенных Штатов о «необходимости» дальнейшего присутствия международной коалиции в Сирийской Арабской Республике. Такое мнение высказал член оборонного комитета Совета федерации Франц Клинцевич.

    Сенатор добавил, что Россия является единственным государством, которая находится в Сирии в соответствии с нормами международного права.

    «Президент Франции в определенной степени ретранслирует позицию США. Похоже, он уверен, что военное присутствие одних стран в Сирии — это хорошо, а других — плохо. Это принципиально неверная позиция», — отметил парламентарий.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил, что после победы над ИГИЛ1 (запрещена в РФ) коалиции Запада следует остаться в Сирии. Об этом писала Газета.ru.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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