Париж, 23 апреля. Франция выражает позицию Соединенных Штатов о «необходимости» дальнейшего присутствия международной коалиции в Сирийской Арабской Республике. Такое мнение высказал член оборонного комитета Совета федерации Франц Клинцевич.

Сенатор добавил, что Россия является единственным государством, которая находится в Сирии в соответствии с нормами международного права.

«Президент Франции в определенной степени ретранслирует позицию США. Похоже, он уверен, что военное присутствие одних стран в Сирии — это хорошо, а других — плохо. Это принципиально неверная позиция», — отметил парламентарий.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что после победы над ИГИЛ1 (запрещена в РФ) коалиции Запада следует остаться в Сирии. Об этом писала Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.