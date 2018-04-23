Первый вице-премьер Армении призвал к диалогу для урегулирования ситуации в стране

Ереван, 23 апреля. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян призвал к диалогу для урегулирования ситуации в стране. Его слова цитирует ТАСС.

По мнению Карапетяна, в сложной ситуации важно сохранять трезвость, слышать друг друга. В то же время, министр подверг критике попытки вовлечь в политическое противостояние детей.

«Например, к политическим играм привлекаются 12-летние дети. Для меня это неприемлемо. Нужно быть трезвыми и бдительными, уважать, выслушивать друг друга, призывать к диалогу», — убежден Первый вице-премьер Армении.

Ранее сообщалось о нарушениях общественного порядка во время массовых акций в Ереване.