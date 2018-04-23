Украинский министр объяснил, почему его жена рожала в США

Киев, 23 апреля. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что роды супруги в Соединенных Штатах не были запланированы. Соответствующую запись он сделал в социальной сети Facebook.

Роды жены одного из самых патриотичных украинских министров вызвали неоднозначную реакцию общественности. Пользователи Сети ни без злорадства вспомнили о призывах политика «верить в украинское». По их мнению, слова Омеляна расходятся с его делами, ведь рождение ребенка в Соединенных Штатах наверняка связано с желанием получить гражданство именного этого государства, а не Украины.

Если верить Омеляну, роды в США прошли волей случая.

«Так случилось, что она во время показа заболела и врач запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для ребенка. Рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме», — заверил министр.

Ранее россияне высмеяли Владимира Омеляна за его слова об «украинских Крыме и Кубани».