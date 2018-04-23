Меню
Украина
Украинский министр объяснил, почему его жена рожала в США
Весь мир
Сирия: боевики «Тахрир аш-Шам» уничтожили колонну времен Римской империи — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Украинский министр объяснил, почему его жена рожала в США

    243

    Украинский министр объяснил, почему его жена рожала в США

    Киев, 23 апреля. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что роды супруги в Соединенных Штатах не были запланированы. Соответствующую запись он сделал в социальной сети Facebook.

    Роды жены одного из самых патриотичных украинских министров вызвали неоднозначную реакцию общественности. Пользователи Сети ни без злорадства вспомнили о призывах политика «верить в украинское». По их мнению, слова Омеляна расходятся с его делами, ведь рождение ребенка в Соединенных Штатах наверняка связано с желанием получить гражданство именного этого государства, а не Украины.

    Если верить Омеляну, роды в США прошли волей случая.

    «Так случилось, что она во время показа заболела и врач запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для ребенка. Рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме», — заверил министр.

    Ранее россияне высмеяли Владимира Омеляна за его слова об «украинских Крыме и Кубани».

    Автор: Серегй Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    23:14   22 Апреля 2018
    231
    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    22:11   22 Апреля 2018
    892
    МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности в любой момент

    МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности в любой момент

    21:27   22 Апреля 2018
    406
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    4394