Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным постом в Twitter

Лондон, 22 апреля. Британский актер Энтони Хопкинс опубликовал необычный ролик в социальной сети Twitter. На видео Хопкинс активно упражняется в пантомиме. В описании к посту артист пояснил, что подобное может произойти, когда «вы постоянно работаете и никогда не играете».

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018

Мнения подписчиков голливудской звезды о записи разделились.

«При всем уважении, господин Хопкинс, но это самая странная вещь, которую я видел за целый день», — признался один из почитателей таланта британца.

«Это только я, или здесь все наложили в штаны после этого? Меня будут мучить кошмары с трясущимся от «переработки» Ганнибалом Лектером! Дорогой сэр Энтони, выйдите на улицу и «поиграйте» или хотя бы прогуляйтесь на солнце и выпейте кружечку пива где-нибудь, родной…», — посоветовал другой пользователь Сети.

Еще один подписчик заявил, что пережил лучшие пол минуты жизни, — пишет Газета.ru.