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Заявление Макрона о желании строить «новую Сирию» не связано с реальными планами — Калашников
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    Заявление Макрона о желании строить «новую Сирию» не связано с реальными планами — Калашников

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    Заявление Макрона о желании строить «новую Сирию» не связано с реальными планами — Калашников

    Париж, 22 апреля. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «строительстве новой Сирии» вряд ли основано на реальных планах Парижа. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественникам Леонид Калашников.

    Парламентарий отметил, что сирийцы едва ли обрадовались словам Макрона. Он напомнил о катастрофе в Ливии, где Франция также сыграла свою роль.

    "И французы  — Саркози был тогда президент  — выступали с такими же речами. Во что сегодня превратилась Ливия… когда они уничтожили Каддафи  — вы сами видите. Так что верить надо не словам, а делам»,  — цитирует Калашникова РИА Новости.

    О желании остаться в Сирии для строительства «новой страны» заявил накануне президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом писала RT.

    Автор: Серегй Свазовский
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