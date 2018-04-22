Париж, 22 апреля. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «строительстве новой Сирии» вряд ли основано на реальных планах Парижа. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественникам Леонид Калашников.

Парламентарий отметил, что сирийцы едва ли обрадовались словам Макрона. Он напомнил о катастрофе в Ливии, где Франция также сыграла свою роль.

"И французы — Саркози был тогда президент — выступали с такими же речами. Во что сегодня превратилась Ливия… когда они уничтожили Каддафи — вы сами видите. Так что верить надо не словам, а делам», — цитирует Калашникова РИА Новости.

О желании остаться в Сирии для строительства «новой страны» заявил накануне президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом писала RT.