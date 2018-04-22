В Афинах здание посольства Франции облили краской из-за ударов по Сирии

Афины, 22 апреля. В столице Греции радикалы облили краской стену посольства и консульства Франции в знак протеста против участия Парижа в нанесении ракетных ударов по территории Сирии. Об этом сообщает газета Kathimerini.

По данным газеты, участники группировки анархистов «Рубикон» забросали краской здание посольства и консульства Франции в Афинах, мотивируя свои действия поддержкой Сирии. Власти Греции осудили данную акцию, пообещав наказать виновных. К настоящему моменту полиция Греции задержала одного из анархистов.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по территории Сирии. США и их союзники выпустили по территории Сирии более 100 ракет, однако их большая часть была сбита сирийской ПВО.