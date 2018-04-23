Сирия, 23 апреля. Войска САР отбили у террористов ИГ1 микрорайон Аль-Джура на южной окраине Дамаска. Курды разворачивают военную базу у линии разграничения с САА к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. «Джебхат Тахрир Сурия» готовится нанести мощный удар по «Джебхат ан-Нусре»***1 на западе от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у террористов ИГ микрорайон Аль-Джура на южной окраине Дамаска; сбросили листовки с предупреждением о готовящейся операции против «Тахрир аш-Шам» жителям южной части Хамы.

«Ахрар аш-Шам»: готовится нанести мощный удар по «Джебхат ан-Нусре» в городе Аджиль на западе от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 продолжает концентрировать силы из остатков отрядов боевиков на окраине Сирийской пустыни в Хомсе; лишилось топливозаправщика после обстрела САА в окрестностях Аш-Шафаа в Дейр-эз-Зоре.

Курды: разворачивают военную базу у линии разграничения с САА вблизи завода Эль-Исба к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: продолжает разведку позиций армии САР на западном берегу Евфрата на участке между городами Дейр-эз-Зор и Абу Кемаль.

Провинция Дамаск

Продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) по освобождению южной окраины Дамаска от остатков отрядов «Исламского государства». В ходе столкновений правительственным войскам удалось установить контроль над микрорайоном Аль-Джура, передает на странице в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Боевики все еще рассчитывают сдержать наступление, и для этого полевые командиры ИГ организовали оборудование новых укрепленных позиций в районе Аль-Кадам и переброску дополнительных бандформирований на наиболее вероятные направления атак САА. Также террористы ведут минометные и ракетные обстрелы опорных пунктов войск САР на этом направлении, в том числе ракетами кустарного производства.

Провинция Алеппо

Боевики исламистского альянса «Джебхат Тахрир Сурия» стягивают силы, в том числе танки и тяжелую артиллерию, к городу Аджиль, расположенному к западу от Алеппо, передает в Twitter (@almustafa_alaa) местный источник. Данный населенный пункт в настоящий момент находится под контролем террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1. Отмечается, что отряды группировок «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» намерены занять Аджиль и близлежащие деревни. Между данными исламистскими коалициями в последние месяцы разворачивается полномасштабная война за контроль над территориями провинции Идлиб и западными районами Алеппо, притом что ранее группировки выступали единым фронтом против сирийской армии.

Провинция Хомс

Ситуация к юго-востоку от Хомса имеет тенденцию к обострению, поскольку в регионе продолжают сосредотачиваться разрозненные бандгруппы ИГИЛ, сообщает оппозиционный портал Shahba Press. Действия террористов в ближайшее время наиболее вероятны на ключевых дорожных направлениях, прежде всего между базой «Т-4» и Пальмирой, и в районе месторождений фосфатов. Кроме того, возможно ведение диверсионно-разведывательных действий боевиками недалеко от города Эль-Карьятейн с целью проведения терактов и нападений на особо важные опорные пункты САА и объекты инфраструктуры, а также трассы. Несмотря на то, что «Исламское государство» прекратило свое существование в Сирии как квазиобразование, в отдельных районах Сирийской пустыни до сих пор сохраняется активность остатков отрядов джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

На восточном побережье Евфрата к юго-востоку от Дейр-эз-Зора было отмечено перемещение нескольких тентованых грузовиков со стороны соседней провинции Хасака в район завода Эль-Исба. Как предполагают военные источники агентства Muraselon, вблизи данного объекта формируется основная база курдских бойцов Сирийских демократических сил (SDF)**** на данном направлении с созданием запасов материальных средств, вооружений и боеприпасов.

Местный Twitter-канал (@DeirEzzor24) продолжает фиксировать усиление воздушной разведки силами проамериканской коалиции позиций САА на западном берегу Евфрата на участке между городами Дейр-эз-Зор и Абу Кемаль. Военные эксперты считают, что данный факт может свидетельствовать о возможных намерениях Соединенных Штатов активизировать деятельность подконтрольных Вашингтону сил при поддержке коалиционных ВВС против армии САР и их союзников в Юго-восточной Сирии.

Сирийскими военнослужащими в ходе наблюдения за боевиками ИГИЛ, находящимися на восточном берегу Евфрата в зоне контроля курдов и США, в районе города Аш-Шафаа были обнаружены пункт заправки автомобильной техники, группа вооруженных исламистов и наблюдательный пост. Позже по топливозаправщику террористов было нанесено огневое поражение, в результате чего он был уничтожен. Военные источники полагают, что между американцами, лидерами курдов и главарями ИГ были заключены соглашения, регулирующие порядок распределения контроля над территориями и энергетическими ресурсами Заевфратья.

Провинция Хама

Самолеты сирийских ВВС сбросили листовки жителям южной части провинции Хама, предупреждая их о готовящемся наступлении против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», передает в соцсети Twitter (@syria_true) военный источник. В последние дни в этот район, а также в северную часть соседнего Хомса продолжали прибывать подразделения правительственных войск САР, проасадовских Национальных сил обороны (NDF)****** и других союзных формирований. Напомним, в этом регионе располагается Растанский котел – анклав так называемой вооруженной оппозиции – внутри которого базируются бандгруппы «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ней группировок, неоднократно нарушавших режим прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)