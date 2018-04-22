Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

Москва, 22 апреля. Соединенные Штаты и их союзники изначально стремились к установлению контроля над Сирийской Арабской Республикой. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев. Он добавил, что цели Запада в Сирии остаются неизменными.

«Изначально не было никакого сомнения в том, что истинной целью Запада в отношении Сирии все последние годы было именно установление над страной собственного контроля, подчинение Сирии своей воле и своим интересам», — полагает парламентарий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании остаться в Сирии для «строительства новой страны». Об этом писала RT.