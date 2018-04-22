Меню
Политика
Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией
Весь мир
Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным постом в Twitter
Следующая новость
Загрузка...

    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    135

    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    Москва, 22 апреля. Соединенные Штаты и их союзники изначально стремились к установлению контроля над Сирийской Арабской Республикой. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев. Он добавил, что цели Запада в Сирии остаются неизменными.

    «Изначально не было никакого сомнения в том, что истинной целью Запада в отношении Сирии все последние годы было именно установление над страной собственного контроля, подчинение Сирии своей воле и своим интересам», — полагает парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании остаться в Сирии для «строительства новой страны». Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    22:11   22 Апреля 2018
    715
    МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности в любой момент

    МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности в любой момент

    21:27   22 Апреля 2018
    363
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    4345
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    1342