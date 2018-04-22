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Источник рассказал, почему украинская церковь не получит автокефалию
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    Источник рассказал, почему украинская церковь не получит автокефалию

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    Источник рассказал, почему украинская церковь не получит автокефалию

    Афины, 22 апреля. Константинопольский патриархат не поддержит идею президента Украины Петра Порошенко о создании автокефалии, так как в решении этого вопроса будет принимать участие Русская православная церковь, а вопрос требует единогласия церквей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий ко Вселенскому патриархату.

    Ранее Константинопольский патриархат сообщил, что изучит запрос «церковных и политических деятелей» Украины о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви с представителями других православных церквей.

    «Вселенский патриархат решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации», — говорится в сообщении пресс-службы патриархии.

    Источник, близкий ко Вселенскому патриархату пояснил, что патриарх поговорит с представителями других церквей и соберет внеочередной синод с участием всех православных церквей. Однако в конечном итоге Вселенский патриархат не предоставит автокефалию Украинской православной церкви, так как этот вопрос требует единогласного решения, а Русская православная церковь выступает против этой идеи.

    Автор: Алексей Громов
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