Источник рассказал, почему украинская церковь не получит автокефалию

Афины, 22 апреля. Константинопольский патриархат не поддержит идею президента Украины Петра Порошенко о создании автокефалии, так как в решении этого вопроса будет принимать участие Русская православная церковь, а вопрос требует единогласия церквей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий ко Вселенскому патриархату.

Ранее Константинопольский патриархат сообщил, что изучит запрос «церковных и политических деятелей» Украины о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви с представителями других православных церквей.

«Вселенский патриархат решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации», — говорится в сообщении пресс-службы патриархии.

Источник, близкий ко Вселенскому патриархату пояснил, что патриарх поговорит с представителями других церквей и соберет внеочередной синод с участием всех православных церквей. Однако в конечном итоге Вселенский патриархат не предоставит автокефалию Украинской православной церкви, так как этот вопрос требует единогласного решения, а Русская православная церковь выступает против этой идеи.