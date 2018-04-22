Крым и Латакия подписали меморандум о сотрудничестве в Ялте

Ялта, 22 апреля. Республика Крым и провинция Латакия Сирийской Арабской Республики заключили меморандум о сотрудничестве в ходе IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Со стороны субъекта Российской Федерации документ подписал его глава Сергей Аксенов. От имени Латакии выступил губернатор провинции Ибрагим Худер Аль-Салем.

Представители обеих сторон выразили надежду на активизацию сотрудничества в торгово-экономической сфере.

«Уверен, что у нас будет экономический эффект от совместной деятельности. Мы установили личные взаимоотношения, которые позволят нам двигаться дальше более результативно», — отметил Сергей Аксенов.

В свою очередь, Худер Аль-Салем акцентировал внимание на усилении морского сообщения между Латакией и Крымом.

Ранее Газета.ru сообщала, что в ходе ЯМЭФ будут подписаны инвестиционные договоры.