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Крым и Латакия подписали меморандум о сотрудничестве в Ялте
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    Крым и Латакия подписали меморандум о сотрудничестве в Ялте

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    Крым и Латакия подписали меморандум о сотрудничестве в Ялте

    Ялта, 22 апреля. Республика Крым и провинция Латакия Сирийской Арабской Республики заключили меморандум о сотрудничестве в ходе IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Со стороны субъекта Российской Федерации документ подписал его глава Сергей Аксенов. От имени Латакии выступил губернатор провинции Ибрагим Худер Аль-Салем.

    Представители обеих сторон выразили надежду на активизацию сотрудничества в торгово-экономической сфере.

    «Уверен, что у нас будет экономический эффект от совместной деятельности. Мы установили личные взаимоотношения, которые позволят нам двигаться дальше более результативно»,  — отметил Сергей Аксенов.

    В свою очередь, Худер Аль-Салем акцентировал внимание на усилении морского сообщения между Латакией и Крымом.

    Ранее Газета.ru сообщала, что в ходе ЯМЭФ будут подписаны инвестиционные договоры.

    Автор: Сергей Свазовский
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