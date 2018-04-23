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Непростые истории о простых людях на Московском международном кинофестивале. ФАН-ТВ
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    Непростые истории о простых людях на Московском международном кинофестивале. ФАН-ТВ

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    Жизнь как чудо. История простых людей поражает членов жюри и зрителей Московского Международного фестиваля 2018. В конкурсе в этом году три российские картины имеют этнические темы и интонации. «Ню» Ян Гэ — лирический портрет юной китаянки, живущей в Москве. «Царь-птица» — Эдуарда Новикова на якутском языке об отношениях жителей края с природой. «Спитак» Александра Котта рассказывает о трагедии армянского народа.

    Драма «Спитак» Александра Котта о землетрясении в горах Армении в 1988 году. Стихия унесла десятки тысяч человек, полмиллиона остались без крова.

    Режиссер снимал не фильм-катастрофу, а драму о судьбе человека. В основе сюжета картины "Спитак" — история Гора, который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом и свою семью.

    Продюсер с армянской стороны Тереза Варжапетян по-своему характеризует картину.

    «Может быть фильм-покаяние. Когда человек свои ошибки понимает, то он может вымолить у Бога своего ребенка», — считает продюсер фильма «Спитак» Тереза Варжапетян.

    Непростые истории о простых людях на Московском международном кинофестивале. ФАН-ТВ

    Еще одна наша лента о личной драме человека — «Царь-птица». Действие разворачивается в Якутии в 30-е годы прошлого века. В дом пожилой супружеской пары прилетает священная в этих местах птица — орел. Перепуганные хозяева зовут шамана, который велит забить одну из коров, чтобы умилостивить нежданного гостя. Но на дворе 1930е годы, и после шамана появляются комсомольцы и убивают священную птицу.

    Каждый сеанс зал «Октября» полностью заполнен. Звезда советского кино, актриса Любовь Полехина, специально прилетела из Мексики, где сейчас проживает, на Московский международный. И вот почему.

    «Фильм очень важный и очень злободневный, и очень нужный. Поскольку вскрываются очень важные проблемы, которые для людей, очень интересны», — уверена актриса.

    Фильмы для людей — вот ключевое определение Московского международного кинофестиваля этого года. В мире машин и кибер-техники востребованными становятся не экшены о восстаниях машин, а истории обычных людей из плоти и крови, которые переживают личностные трагедии.

     

    Автор: Алексей Астапчик; Кристина Черепахина; Дмитрий Коротин; Андрей Костров
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