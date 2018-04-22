Дамаск, 22 апреля. Военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по штабу террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районе анклава Ярмук под Дамаском. В результате удара был уничтожен начальник службы безопасности ИГ Мухаммад Аль-Аднани. Об этом сообщает телеканал звезда со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.

«У ИГ под Дамаском дела все хуже и хуже. Как сообщают наши источники, ВВС Сирии обезглавили службу безопасности террористов», — говорится в сообщении.

По данным WarGonzo, сирийская авиация нанесла удар по штабу боевиков ИГ в анклаве Ярмук к югу от Дамаска. Помимо начальника службы безопасности ИГ, был уничтожен его ближайший помощник Абу Зейнаб.

1 Организация запрещена на территории РФ.