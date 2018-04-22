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Сирия: российские врачи за сутки помогли 79 сирийцам
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    Сирия: российские врачи за сутки помогли 79 сирийцам

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    Сирия: российские врачи за сутки помогли 79 сирийцам

    Дамаск, 22 апреля. Российские медики оказали помощь 79 жителям Сирийской Арабской Республики на протяжении минувших суток. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 79 сирийцам, в том числе 20 детям», — сказал Евтушенко.

    Он также сообщил, что 21 апреля жилые кварталы Дамаска подверглись минометному обстрелу боевиков. При этом ранения получили четыре мирных жителя.

    Центр примирения РФ продолжил оказание гуманитарной помощи наиболее нуждающимся в ней сирийцам. На этот раз питание и продовольствие получили жители поселения Акраба, расположенного в провинции Алеппо.

    «Людям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 2,9 тонны», — отметил Евтушенко.

    Ранее стало известно о возвращении 62 тысяч мирных жителей в свои дома в Восточной Гуте. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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