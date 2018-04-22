В Крыму состоялась конференция «Экономическое развитие Сирии»

Ялта, 22 апреля. В Крыму в рамках Ялтинского международного экономического форума состоялась конференция «Экономическое развитие Сирии». Конференция прошла в последний день IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) «Будущее мира. Будущее России».

«Экономика Сирийской Республики в ходе варварской агрессии понесла очень серьезные потери: нет ни одной области, которая не пострадала бы от войны. Поэтому мы заинтересованы в привлечении сторонних инвесторов», — заявил министр экономики и внешней торговли Сирии Самеи Аль-Халиль.

В свою очередь председатель Сирийско-российского делового совета Самир Хассан сообщил, что в работе по восстановлению экономики Сирии приоритет отдается сотрудничеству с Россией. Он также призвал россиян не бояться инвестировать в республику.