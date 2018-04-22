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Сирия: более 1,1 тыс. боевиков вывели за сутки из Восточного Каламуна в Дамаске
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    Сирия: более 1,1 тыс. боевиков вывели за сутки из Восточного Каламуна в Дамаске

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    Сирия: более 1,1 тыс. боевиков вывели за сутки из Восточного Каламуна в Дамаске

    Дамаск, 22 апреля. Более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей вывели из Восточного Каламуна провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики на протяжении минувших суток. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба», — уточнил глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Он добавил, что за минувшие сутки район покинули 1156 членов незаконных вооруженных формирований и членов их семей.

    Ранее стало известно, что более 62 тысяч мирных жителей пригорода Дамаска Восточная Гута вернулись в свои дома. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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