Сирия: более 1,1 тыс. боевиков вывели за сутки из Восточного Каламуна в Дамаске

Дамаск, 22 апреля. Более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей вывели из Восточного Каламуна провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики на протяжении минувших суток. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба», — уточнил глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что за минувшие сутки район покинули 1156 членов незаконных вооруженных формирований и членов их семей.

Ранее стало известно, что более 62 тысяч мирных жителей пригорода Дамаска Восточная Гута вернулись в свои дома. Об этом писала RT.