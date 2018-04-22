Сирия: боевики открыли минометный огонь по жилым кварталам Дамаска, есть раненные
Москва, 22 апреля. Боевики незаконных вооруженных формирований 21 апреля нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Дамаска. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«21 апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилой квартал Ат-Тадамон в южной части Дамаска. Ранено два мирных жителя», — сообщил Евтушенко.
По его словам, в настоящее время ситуация в Восточной Гуте стабильная. В городе Дума ремонтные бригады разбирают завалы, на дорогах работает строительная и дорожная техника. Кроме того, были начаты работы по восстановлению водо- и электроснабжения. Саперы осуществляют разминирование жилых домов и объектов инфраструктуры.