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Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»
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    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

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    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    Москва, 22 апреля. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости строить «новую Сирию». Соответствующую запись сенатор разместил в социальной сети Twitter.

    «Страны Запада уже построили «новую Ливию»  — и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить «новую Сирию». По проторенному пути»,  — отметил Пушков.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты и их союзники должны остаться в Сирии и после победы над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. По мнению французского лидера, присутствие Вашингтона необходимо для строительства «новой Сирии».

    Макрон также заподозрил президента САР Башара Асада в желании «подготовить почву для новой войны», — пишет RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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