Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

Москва, 22 апреля. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости строить «новую Сирию». Соответствующую запись сенатор разместил в социальной сети Twitter.

Из последнего еще есть новый Ирак и новая Украина — Контровка для (@kontrovshick) April 22, 2018

«Страны Запада уже построили «новую Ливию» — и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить «новую Сирию». По проторенному пути», — отметил Пушков.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты и их союзники должны остаться в Сирии и после победы над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. По мнению французского лидера, присутствие Вашингтона необходимо для строительства «новой Сирии».

Макрон также заподозрил президента САР Башара Асада в желании «подготовить почву для новой войны», — пишет RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.