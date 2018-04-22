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МИД РФ: Москва не будет давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы
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    МИД РФ: Москва не будет давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы

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    МИД РФ: Москва не будет давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы

    Москва, 22 апреля. Россия не будет давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы в одностороннем порядке. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских.

    «Если он (посол США Джон Хантсман - прим. ФАН) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — рассказал Крутских в интервью газете «Коммерсант».

    Он также добавил, что власти РФ неоднократно заявляли, что не намерены вмешиваться во внутренние политические процессы в США, в то время как Вашингтон более 8о раз серьезно вмешивались в дела других стран, а также в политические процессы в России.

    Стоит отметить, что в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США в Вашингтоне заявили о «вмешательстве России в выборы». Москва неоднократно опровергала обвинения США о «вмешательстве», требуя предоставить доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не существует фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».

    Автор: Алексей Громов
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