Глава МИД Ирана обвинил США в незаконном присутствии в Сирии

Тегеран, 22 апреля. Американские вооруженные силы незаконно находятся в Сирийской Арабской Республике с самого начала конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По мнению дипломата, действия Вашингтона стали причиной дестабилизации ситуации в Сирии.

«Я думаю, что присутствие военнослужащих Соединенных Штатов в Сирии было незаконным с самого начала. Это нарушение всех принципов международных законов, для этого не было оснований. Это имело дестабилизирующий эффект», — цитирует Зарифа ТАСС.

Глава МИД Ирана назвал политику США в Сирии близорукой. Он добавил, что американцам следует как можно скорее покинуть САР.

Ранее Мохаммад Джавад Зариф рассказал о трудностях переговоров с Вашингтоном о судьбе заключенных в Тегеране американских шпионах. Об этом писала RT.