В МИД РФ оценили идею создания международного суда по киберконфликтам
Москва, 22 апреля. Москва считает интересной идею создания международного суда по киберконфликтам, однако она требует тщательного изучения. Об этом заявил специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.
«Мы считаем, что эта идея достойна обсуждения, она интересна и идет в правильном направлении. Но в этом вопросе не стоит спешить, тут нужно тщательно взвесить все за и против, подойти к вопросу максимально объективно, поскольку эта организация будет эффективна, только если ее юрисдикцию признают все страны», — сказал Крутских в интервью газете «Коммерсант».
Он также добавил, что идея создания суда по киберконфликтам обсуждается уже давно. Некоторые страны предлагают создать что-то наподобие Международного агентства по атомной энергии или Организации по запрещению химического оружия, только применительно к киберсфере.