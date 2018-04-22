Мотоцикл будущего — пароцикл, или чем удивил фестиваль мототехники. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге прошел международный мотосалон IMIS. Это ежегодная презентация уникальных произведений инженерного искусства от мастеров мотоциклостроения.

Повернуть вентиль, а не ключ в замке зажигания — новый способ управления транспортным средством. Свое творение под названием пароцикл показали посетителям Константин Никитин и Виталий Данильчук. Над этим проектом создатели трудились 2 года.

«В топку подбрасываются дрова, зажигаются, вода заливается в котел, кипит, достигает определенного давления, пар подается в паровую машину. Таким образом она приводится в действие и дальше крутится колесо. По городу можно будет ездить, если договориться с сотрудниками ГИБДД», — рассказывают конструкторы пароцикла Константин Никитин и Виталий Данильчук.

Газ, тормоз и ничего лишнего. Мотоцикл будущего представил публике Влад Беляков. Модель называется «Гвидо», в честь итальянского художника. Конструктор собирал этот мотоцикл полгода. Транспортное средство создано с нуля и обойдется заказчику примерно в 6 миллионов рублей.

«Этот мотоцикл задумывался как концепт кастомайзинга будущего. У него стоит электрическое моноколесо, установлены батарейки, километров до 80 [в час] он разгонится», — объясняет принцип работы своего ТС владелец мотокомпании Влад Беляков.

IMIS — крупнейшая в России мотовыставка. Многие модели, имеющиеся в экспозиции, можно приобрести сразу или сделать предзаказ.

«Она представляет посетителям все грани мотодвижения и мотоиндустрии. Здесь представлена большая линейка ретро-мотоциклов — то, на чем ездили 50 и 70 лет назад — большая экспозиция мотоциклов кастомных, которые сделаны вручную, на заказ в индивидуальном экземпляре», — уточняет руководитель проекта Константин Колдобский.

Порядка двухсот экспонатов и каждая модель по-своему неповторима. Здесь можно найти транспорт, отвечающий самым разным требованиям.

Управлять мотоциклом может каждый, и не важно, сколько он весит, главное, чтобы вы обладали навыками вождения.