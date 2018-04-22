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Россия готова обсуждать с США договор о невмешательстве в политические процессы — МИД РФ
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    Россия готова обсуждать с США договор о невмешательстве в политические процессы — МИД РФ

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    Россия готова обсуждать с США договор о невмешательстве в политические процессы — МИД РФ

    Москва, 22 апреля. Российская Федерация готова обсуждать с Соединенными Штатами договор о невмешательстве в процессы политического характера. Такое заявление сделал специальный представитель президента РФ по информационной безопасности, посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских.

    Он подчеркнул готовность Москвы к обсуждению любых вопросов, если это поможет стабилизировать ситуацию и вывести двусторонние отношения тупикового положения.

    «Соответствующие предложения мы американской стороне предоставили еще в прошлом году и были готовы обсудить их на переговорах в Женеве»,  — цитирует дипломата «Коммерсант».

    Накануне российское внешнеполитическое ведомство также заявило о готовности вести переговоры с Вашингтоном относительно безопасности в кибернетическом пространстве. Андрей Крутских заявил, что такие переговоры должны быть содержательными, а не декларативными.

    Автор: Сергей Свазовский
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