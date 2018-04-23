Сирия итоги за сутки на 23 апреля 06.00: ВКС РФ уничтожили несколько объектов ИГ в Дамаске, в Алеппо продолжаются бои между радикалами

Сирия, 23 апреля. ВКС РФ уничтожили два склада и командный пункт ИГ1 в Дамаске, в Алеппо продолжаются бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», ССА обстреляла позиции САА в Хаме и Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме, уничтожили несколько объектов ИГ в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе, отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Дамаске.

«Исламское государство»1: пыталось атаковать САА в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа, открыло огонь по мирным кварталам Дамаска.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа, атаковала САА в Хомсе и Хаме.

«Джебха Тахрир Сурия»: ведет обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что перестрелки между САА и ИГИЛ1 были зафиксированы в районах Аль-Кадам и Хаджар аль-Асвад. Кроме того российская авиация атаковала позиции ИГ, уничтожив два склада и командный пункт террористов.

Одновременно с этим на расположения армии САР в этой части провинции Дамаск напали радикалы «Тахрир аш-Шам». Оппозиционный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet), что САА потеряла трех солдат. Официального подтверждения данной информации не поступало.

В конце дня террористы «Исламского государства» нанесли минометные удары по жилым кварталам Тадамун и Аль-Кадам. По сведениям информационного агентства SANA, в результате атаки радикальных исламистов пострадало 12 мирных жителей Дамаска.

Также местный Telegram-канал (@emaannewscenter1) сообщал, что 40% территории лагеря беженцев Ярмук разрушено террористами ИГИЛ.

Провинция Алеппо

Утром военный Telegram-канал (@emaannewscenter1) передавал, что группировка «Джебхат Тахрир Сурия» вела обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Тилада. Источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что «Тахрир Сурия» выбила исламистов «Ан-Нусры» из деревни Такад на западе провинции Алеппо. Однако уже через несколько часов стало известно, что исламисты «Джебхат ан-Нусры»1 вернули контроль над поселениями Беланата и Такад, а также уничтожили пулемет противника в районе деревни Мукайлабис. Об этом сообщал Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Местный Telegram-канал (@emaannewscenter1) писал, что «Нур ад-Дин аз-Зенки» организовали медпункт в населенном пункте Урум аль-Кубра.

Также в провинции Алеппо продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что правительственные войска САР били по опорным пунктам боевиков недалеко от поселений Аль-Захра и Кафр Хамра на западе региона. Также бои были зафиксированы в районе Зейтан в южной части провинции.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс продолжались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Telegram-канал (@emaannewscenter1) писал о столкновениях между САА и боевиками в окрестностях поселений Зафарана, Кафр Нан, Сулейма, Захабия, Ар-Растан и Дейр Фуль. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что правительственные войска САР уничтожили нескольких радикальных исламистов, еще ряд боевиков получили ранения.

Telegram-канал (@emaannewscenter1) сообщал, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) предприняли попытку атаковать расположения САА. По данным автора публикации, армия САР открыла огонь по позициям «свободной армии» в районе поселения Айн Хусейн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиацентр «Исламского государства» Furat передавал, что радикальные исламисты пытались атаковать расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от Меядина. Кроме того, по сведениям информационного агентства DeirEzzor 24, боестолкновения между правительственными силами и бандами ИГ отмечались в окрестностях Абу Кемаля. Позже ИГИЛовцы предприняли еще одну попытку напасть на САА в деревне Аль-Ашари к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Напомним, ИГИЛовцы скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона. Местные источники подчеркивают, что вооруженных столкновений между курдами и ИГ в этих районах не происходит.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ вела обстрел опорных пунктов террористов «Джебхат ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что артиллерия правительственных войск САР нанесла удары по позициям радикальных исламистов в районе Таль Асс.

На севере региона отмечались столкновения между коалициями «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия».

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжилась военная кампания ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передавал в Telegram (@emaannewscenter1), что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации вела артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Также на территории провинции Хама фиксировались перестрелки между правительственными войсками САР и группировками радикальной оппозиции. Артиллерия САА вела обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Вади Джасия, Бурайгит и Назаз. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Военный Telegram-канал (@Syrianow10) сообщал, что Сирийская свободная армия (ССА) открыла огонь по расположениям армии САР недалеко от населенного пункта Харб Нафса.

Ирак

На юго-западе провинции Киркук прогремел взрыв, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате происшествия погибло два мирных жителя региона, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

При разрыве мины, заложенной на трассе в провинции Дияла, пострадал полицейский, писало Iraqi News.

ВВС Ирака нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в районе сирийско-иракской границы. Информационное агентство Iraqi News передавало, что в результате боевых вылетов иракской авиации в этом районе было нейтрализовано 36 радикальных исламистов.

Ранее бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» ликвидировали в этой части страны 18 террористов ИГИЛ. В конце дня стало известно, что проправительственные силы ликвидировали еще четырех боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)