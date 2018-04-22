МИД РФ: канал по кибербезопасности с США работает, но Вашингтон им не пользуется

Москва, 22 апреля. «Горячая линия» между Россией и США по вопросам кибербезопасности действует с 2013 года, однако Вашингтон ей не пользуется. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских.

«Да, все, что предусмотрено соглашениями 2013 года, остается в силе. Это рабочие каналы. Но американцы их, несмотря на публично звучащие в наш адрес обвинения, фактически не задействуют», — рассказал Крутских в интервью газете «Коммерсант».

Он также добавил, что Москва не использует эти каналы из-за отсутствия необходимости, так как «горячая линия» создавалась для кризисных ситуаций, которые невозможно решить в рамках обычных межведомственных контактов.

Стоит отметить, что Вашингтон обвинил Россию во «вмешательстве в выборы президента США» в 2016 году после избрания Дональда Трампа. Москва неоднократно опровергала обвинения США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не существует фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».