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Десятки тысяч человек собрались в центре Еревана
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    Десятки тысяч человек собрались в центре Еревана

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    Десятки тысяч человек собрались в центре Еревана

    Ереван, 22 апреля. На улицы Еревана вышли десятки тысяч людей, несогласных с назначением Сержа Саргсяна на должность главы правительства Армении.

    Следует отметить, что собрание сопровождается нарушениями общественного порядка. Армянские правоохранители сообщают о задержании 228 граждан. Кроме того, в ходе массовой акции пострадали девять ее участников.

    Накануне премьер-министр Армении провел переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Глава правительства подчеркнул необходимость действовать исключительно в правовом поле. Диалог не принес результатов.

    Власти Армении заявляют о желании обойтись без жестких мер. Тем не менее, Ереван считает недопустимым нарушение закона во время массовых акций. Для обеспечения общественного порядка в центральной части столицы были стянуты дополнительные силы.

    Автор: Сергей Свазовский
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