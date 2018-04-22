Десятки тысяч человек собрались в центре Еревана

Ереван, 22 апреля. На улицы Еревана вышли десятки тысяч людей, несогласных с назначением Сержа Саргсяна на должность главы правительства Армении.

Следует отметить, что собрание сопровождается нарушениями общественного порядка. Армянские правоохранители сообщают о задержании 228 граждан. Кроме того, в ходе массовой акции пострадали девять ее участников.

Накануне премьер-министр Армении провел переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Глава правительства подчеркнул необходимость действовать исключительно в правовом поле. Диалог не принес результатов.

Власти Армении заявляют о желании обойтись без жестких мер. Тем не менее, Ереван считает недопустимым нарушение закона во время массовых акций. Для обеспечения общественного порядка в центральной части столицы были стянуты дополнительные силы.