Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме

Сирия, 22 апреля. 12 мирных жителей Дамаска получили ранения в результате атаки ИГ1, ССА обстреляла позиции САА в Хаме, на сирийско-иракской границе уничтожено еще четыре террориста. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили несколько объектов ИГ в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Хаме.

«Исламское государство»1: открыло огонь по мирным кварталам Дамаска.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: ведет обстрел позиций «Ан-Нусры» в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла позиции САА в Хаме.

Провинция Дамаск

Террористы «Исламского государства» нанесли минометные удары по жилым кварталам Тадамун и Аль-Кадам на южной окраине сирийской столицы. По сведениям информационного агентства SANA, в результате атаки радикальных исламистов пострадало 12 мирных жителей Дамаска.

Напомним, в этой части региона продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против ИГИЛовцев. Российская авиация атаковала позиции ИГ в районе Хаджар аль-Асвад, уничтожив два склада и командный пункт террористов.

Провинция Алеппо

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ 24Illib), что на западе провинции Алеппо продолжаются боестолкновения между радикальными коалициями «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что боевики «Ан-Нусры» вернули контроль над несколькими поселениями региона, захваченными накануне противником.

Местный Telegram-канал (@emaannewscenter1) пишет, что «Нур ад-Дин аз-Зенки» организовали медпункт в населенном пункте Урум аль-Кубра.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что боестолкновения отмечаются в окрестностях населенных пунктов Кафр Нан и Сулейма. Одновременно с этим военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов недалеко от деревни Захабия.

Провинция Хама

Артиллерия правительственных войск САР ведет обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Вади Джасия, Бурайгит и Назаз. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Военный Telegram-канал (@Syrianow10) сообщает, что Сирийская свободная армия (ССА) открыла огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Харб Нафса. Ранее перестрелки между САА и ССА отмечались в соседней провинции Хомс.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News передает, что иракская армия и народное ополчение «Хашд аш-Шааби» продолжают проводить операцию против террористов «Исламского государства» в районе сирийской границы. Ранее сообщалось, что бойцы народной самообороны ликвидировали в этой части страны 18 боевиков ИГИЛ1. Еще 36 радикальных исламистов было уничтожено в ходе боевого вылета ВВС Ирака. По сведениям информагентства, в результате последнего рейда проправительственные силы уничтожили еще четверых ИГИЛовцев недалеко от поселения Таль Сафук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)