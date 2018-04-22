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Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме
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    Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме

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    Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме

    Сирия, 22 апреля. 12 мирных жителей Дамаска получили ранения в результате атаки ИГ1, ССА обстреляла позиции САА в Хаме, на сирийско-иракской границе уничтожено еще четыре террориста. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: уничтожили несколько объектов ИГ в Дамаске.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Хаме.

    «Исламское государство»1: открыло огонь по мирным кварталам Дамаска.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: ведет обстрел позиций «Ан-Нусры» в Алеппо.

    Сирийская свободная армия (ССА): обстреляла позиции САА в Хаме.

    Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме

    Террористы «Исламского государства» нанесли минометные удары по жилым кварталам Тадамун и Аль-Кадам на южной окраине сирийской столицы. По сведениям информационного агентства SANA, в результате атаки радикальных исламистов пострадало 12 мирных жителей Дамаска.

    Напомним, в этой части региона продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против ИГИЛовцев. Российская авиация атаковала позиции ИГ в районе Хаджар аль-Асвад, уничтожив два склада и командный пункт террористов.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме

    Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ 24Illib), что на западе провинции Алеппо продолжаются боестолкновения между радикальными коалициями «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что боевики «Ан-Нусры» вернули контроль над несколькими поселениями региона, захваченными накануне противником.

    Местный Telegram-канал (@emaannewscenter1) пишет, что «Нур ад-Дин аз-Зенки» организовали медпункт в населенном пункте Урум аль-Кубра.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме

    В северной части провинции Хомс продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что боестолкновения отмечаются в окрестностях населенных пунктов Кафр Нан и Сулейма. Одновременно с этим военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов недалеко от деревни Захабия.

    Провинция Хама

    Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме

    Артиллерия правительственных войск САР ведет обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Вади Джасия, Бурайгит и Назаз. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    Военный Telegram-канал (@Syrianow10) сообщает, что Сирийская свободная армия (ССА) открыла огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Харб Нафса. Ранее перестрелки между САА и ССА отмечались в соседней провинции Хомс.

    Ирак

    Сирия новости 22 апреля 22.30: 12 мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ, ССА обстреляла позиции САА в Хаме

    Информационное агентство Iraqi News передает, что иракская армия и народное ополчение «Хашд аш-Шааби» продолжают проводить операцию против террористов «Исламского государства» в районе сирийской границы. Ранее сообщалось, что бойцы народной самообороны ликвидировали в этой части страны 18 боевиков ИГИЛ1. Еще 36 радикальных исламистов было уничтожено в ходе боевого вылета ВВС Ирака. По сведениям информагентства, в результате последнего рейда проправительственные силы уничтожили еще четверых ИГИЛовцев недалеко от поселения Таль Сафук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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