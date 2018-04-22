МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности в любой момент

Москва, 22 апреля. Россия готова в любой момент начать переговоры с США по вопросам кибербезопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

«Мы готовы к переговорам хоть завтра, но они должны быть серьезными, по делу. Если необходимо подождать, мы подождем, наш бронепоезд стоит на запасном пути», — рассказал Крутских в интервью газете «Коммерсант».

Он также напомнил, что в 2013 году был создана «горячая линия» между Россией и США в сфере кибербезопасности, однако американцы ей практически не пользуются.

Стоит отметить, что в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США американские власти обвинили Россию во «вмешательстве в выборы». Россия неоднократно опровергала обвинения Вашингтона о «вмешательстве в выборы президента США». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не существует фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».