США выделили Киеву почти миллиард долларов на безопасность Украины

Киев, 22 апреля. Посол США на Украине Мари Йованович заявила, что с 2014 года Вашингтон выделил Киеву почти миллиард долларов на улучшение безопасности страны.

«С 2014 года США предоставили Украине почти миллиард долларов помощи на политику безопасности. Это включает оборудование... и мы часто сосредотачиваемся на этом... Мы предоставляем много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые спасают жизни украинцев», — заявила Йованович.

Стоит отметить, что бюджет США на 2018 год предусматривает увеличение расходов на поддержку обороноспособности Украины. В 2018 году Вашингтон предоставит Киеву военную помощь на сумму 620,7 миллиона долларов, а также еще 200 миллионов долларов на военно-технические нужды. Кроме того, власти США одобрили поставки оружия Киеву, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.