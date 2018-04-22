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Число погибших в ДТП с автобусом под Тверью достигло двух человек
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    Число погибших в ДТП с автобусом под Тверью достигло двух человек

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    Число погибших в ДТП с автобусом под Тверью достигло двух человек

    Москва, 22 апреля. Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в Тверской области выросло до двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

    «В результате ДТП в Тверской области с участием автобуса скончался второй пострадавший. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее стало известно, что автобус с паломниками перевернулся в Торжке в Тверской области. Автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся. В автобусе находились 38 человек, один из них погиб на месте, еще 12 получили травмы.

    Автор: Алексей Громов
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