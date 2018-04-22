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Всероссийская акция в поддержку Telegram провалилась
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    Всероссийская акция в поддержку Telegram провалилась

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    Всероссийская акция в поддержку Telegram провалилась

    Москва, 22 апреля. Всероссийская акция в поддержку Telegram, которую сегодня анонсировала администрация мессенджера, похоже провалилась.

    Ранее администрация мессенджера Telegram призвала российских пользователей принять участие в акции в поддержку свободного интернета.

    В 19:00, те, кто против политики Роскомнадзора по отношению к популярному мессенджеру, должны были запустить из своего окна символ мессенджера – самолетик. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) отправился в самый густонаселенный район Санкт-Петербурга — Приморский, чтобы узнать, сколько человек поддерживают проект Павла Дурова.

    Всероссийская акция в поддержку Telegram провалилась

    «Цифры для создателя популярного  мессенджера не утешительны. Коломяжский проспект, рядом с метро «Пионерская» — всего четыре самолетика. При этом, судя по свету в окнах, жильцы были дома», — передает корреспондент ФАН.

    Всероссийская акция в поддержку Telegram провалилась

    Всероссийская акция в поддержку Telegram провалилась

    Напомним, 16 апреля Роскомнадзор по решению суда приступил к немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Причиной блокировки стал отказ владельцев мессенджера передавать ключи для дешифрования сообщений пользователей, которые они обязаны предоставить по действующему законодательству.

    Автор: Денис Машкин
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