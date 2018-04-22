Меню
Украина
«Большой человек»: как львовская учительница поздравила Гитлера с днем рождения
Весь мир
Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным постом в Twitter
Следующая новость
Загрузка...

    «Большой человек»: как львовская учительница поздравила Гитлера с днем рождения

    532

    «Большой человек»: как львовская учительница поздравила Гитлера с днем рождения

    Прогнозы украинских националистов не сбылись: Бандера пришел, а порядка нет. Поэтому в ход пошли еще более жесткие методы. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко с трибуны парламента призвал заимствовать опыт фюрера в строительстве дорог.

    «Закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал, с безбилетниками боролся: вывели, расстреляли пару человек — по сегодняшний день все платят за билеты», — предложил главный радикал.

    По мнению Ляшко, в ямах на украинских дорогах свободно могут устроить пикник целые семьи. И корова.

    Политик грозит возмездием всем причастным к горе-дорогам.

    «В те ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и до всех, кто ремонтировал те дороги», — грозно заявил Ляшко.

    Одно радует, что депутатов закапывать не будут. Они же не виноваты, что дороги в стране никудышные.

    Использовать опыт Гитлера и кого-нибудь расстрелять — дело житейское. Серые будни молодой демократии. Вот и львовская учительница истории Марьяна Батюк решила поздравить с днем рождения своего давнего кумира — Адольфа Гитлера.

    «Большой человек, как ни крути!» — считает молодой украинский педагог, а заодоно и депутат от националистической партии ВО «Свобода».

    Батюк щедро сеет в детских умах доброе и вечное. В свои годы ребята уже научились отдавать друг другу нацистские приветствия.

    Впоследствии выяснилось, что молодое поколение чествует дивизию СС «Галичина» (запрещенная в России организация). Официальная украинская историческая «наука» видит в этой организации борцов за независимость Украины.

    Ответственный за национальную памяять Владимир Вятрович не увидел ничего крамльного в красноречивой символике СС «Галичины».

    Во Львове этих ребят любят. Например, город Льва встречает «марш величия духа» памяти украинских «Сечевых стрельцов».

    Казалось, обстановка благоприятная. Но к удивлению Марьяны Батюк, «невинный» пост на Facebook на сей раз обернулся для нее неприятностями. Конечно, фашизма на Украине нет. Но не до такой же степени?

    История получила широкую огласку. Педагог была вынуждена оправдываться за свой поступок. Сначала Батюк дала признательные показания директору школы.

    «Я об этом узнал со слов журналиста… Перед объяснительной Батюк сказала, что сделала плохо. В письменном объяснении Батюк М.В. утверждает, что данного сообщения не делала», — поведал руководитель школы № 100, где разгорелся скандал.

    Однако излагать эту версию на бумаге девушка не решилась. В своем Facebook она разместила «опровержение», в котором «большой человек» превратился в преступника.

    В интервью для канала News One девушка также говорила о взломе.

    Однако версия со взломом выглядит не очень правдоподобно. Во-первых, Батюк явно запуталась в показаниях. За «явкой с повинной» к директору последовало отрицание — неправдоподобная история со взломом.

    Кроме того, таинственные хакеры вовсе не ограничились одной одиозной записью. В ходе «кибератаки» было удалено содержание аккаунта за два года. Интересующиеся люди кое-что раскопали. Оказалось, что любительница и ненавистница Гитлера в одном лице состояла в красноречивых сообществах. Например, в «Железном кресте». Эта немецкая и прусская награда была в последний раз восстановлена Адольфом Гитлером, став одним из самых узнаваемых символов Третьего рейха.

    Характерный контент нашелся у Батюк и в социальной сети «ВКонтакте». К слову, запрещенной на Украине. Эти находки заставили некоторых политиков (с остатками совести), сперва поверивших в версию со взломом, изменить свою позицию.

    «В общем оказывается, Марьяну Батюк, депутатшу Львовского Совета от Свободы, ломали не раз. Её аккаунт ВКонтакте (забавно само его наличие) ломали как минимум 5 раз. В наличии «Марш Лювтваффе», «Воспоминания о Гитлере» и прочая лабуда», — написал народный депутат Борислав Береза.

    Между тем, правоохранители пока не очень интересуются инцидентом с львовским педагогом. Судя по всему, нелегитимная любовь учительницы к фюреру останется без последствий.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    22:11   22 Апреля 2018
    715
    МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности в любой момент

    МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности в любой момент

    21:27   22 Апреля 2018
    363
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    4345
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    1342