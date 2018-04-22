«Большой человек»: как львовская учительница поздравила Гитлера с днем рождения

Прогнозы украинских националистов не сбылись: Бандера пришел, а порядка нет. Поэтому в ход пошли еще более жесткие методы. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко с трибуны парламента призвал заимствовать опыт фюрера в строительстве дорог.

«Закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал, с безбилетниками боролся: вывели, расстреляли пару человек — по сегодняшний день все платят за билеты», — предложил главный радикал.

По мнению Ляшко, в ямах на украинских дорогах свободно могут устроить пикник целые семьи. И корова.

Ляшко примерил на себя мундир Гитлера и призвал бороться с расхитителями методами фюрера



Украинские политики уже перестали звать на помощь Бандеру и теперь призывают перенимать опыт у Адольфа Гитлера. Причем, речь идет не только о концлагерях и иных спос https://t.co/2lSViHVSgn pic.twitter.com/MfQPSu8AJi — RusDozorRu (@rusdozor_ru) April 18, 2018

Политик грозит возмездием всем причастным к горе-дорогам.

Ляшко с трибуны Рады призвал перенимать опыт Гитлера https://t.co/MEcWNiCk1g pic.twitter.com/g252KBDP05 — Glavcom.life (@Glavcom_LIFE) April 17, 2018

«В те ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и до всех, кто ремонтировал те дороги», — грозно заявил Ляшко.

Одно радует, что депутатов закапывать не будут. Они же не виноваты, что дороги в стране никудышные.

Лидер парламентской фракции на Украине призвал перенимать опыт Гитлера



Глава фракции «Радикальной партии» в Верховной Раде Украины Олег Ляшко призвал расстреливать рабочих и чиновников, причастных к некачественному ремонту дорог, тем самым воплощая в стране опыт Адольфа Гит... pic.twitter.com/7NGJcfIrNx — Политринг (@politringby) April 17, 2018

Использовать опыт Гитлера и кого-нибудь расстрелять — дело житейское. Серые будни молодой демократии. Вот и львовская учительница истории Марьяна Батюк решила поздравить с днем рождения своего давнего кумира — Адольфа Гитлера.

«Большой человек, как ни крути!» — считает молодой украинский педагог, а заодоно и депутат от националистической партии ВО «Свобода».

Фашизма на Украине нет... — Галина Максимова (@mega8best) April 21, 2018

Батюк щедро сеет в детских умах доброе и вечное. В свои годы ребята уже научились отдавать друг другу нацистские приветствия.

Партия "Свобода" вы чего хотели?!

Они этого не скрывали никогда, это ведь речь их вождя - Тягинбока, о запрете русского языка и начала гражданскую войну. — Terramorpher (@terramorpher) April 22, 2018

Впоследствии выяснилось, что молодое поколение чествует дивизию СС «Галичина» (запрещенная в России организация). Официальная украинская историческая «наука» видит в этой организации борцов за независимость Украины.

Рейхскомиссариат Украина. Почётный караул гренадёров дивизии СС "Галичина" у памятной доски ветерану дивизии Теодору Барабашу. pic.twitter.com/doqavRTDJl — Логан (@d2363lQ3o5GPfDd) April 22, 2018

Ответственный за национальную памяять Владимир Вятрович не увидел ничего крамльного в красноречивой символике СС «Галичины».

Укронацисты в законе! Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил что символика дивизии СС Галичина не нацистская https://t.co/dHL0uTVRvh — Gomer_ Simpson_ (@Simpson_Gomer_) January 28, 2018

Во Львове этих ребят любят. Например, город Льва встречает «марш величия духа» памяти украинских «Сечевых стрельцов».

Во Львове продет "марш величия духа" в честь эсэсовцев дивизии СС "Галичина": https://t.co/VyamDqFnxj pic.twitter.com/ljoUSjPlmT — Голос Правди (18+) (@golospravdycom) April 21, 2018

Казалось, обстановка благоприятная. Но к удивлению Марьяны Батюк, «невинный» пост на Facebook на сей раз обернулся для нее неприятностями. Конечно, фашизма на Украине нет. Но не до такой же степени?

История получила широкую огласку. Педагог была вынуждена оправдываться за свой поступок. Сначала Батюк дала признательные показания директору школы.

"Поздравившая" Гитлера депутат Львовского горсовета запуталась в показаниях



Замдиректора школы и депутат Львовского городского совета от партии "Свобода" Марьяны Батюк отрицает, что размещала поздравление Адольфа Гитлера с днем рождения. "Я думаю, что это взлом моей страницы.... — alternatio.org (@AlternatioOrg) April 21, 2018

«Я об этом узнал со слов журналиста… Перед объяснительной Батюк сказала, что сделала плохо. В письменном объяснении Батюк М.В. утверждает, что данного сообщения не делала», — поведал руководитель школы № 100, где разгорелся скандал.

Однако излагать эту версию на бумаге девушка не решилась. В своем Facebook она разместила «опровержение», в котором «большой человек» превратился в преступника.

А,вот та самая депутатка, учительница из Львова Марьяна Батюк.Которая вчера поздравила Гитлера с днём рождения.Заявившая,что якобы её аккаунт на Фейсбуке взломали разместив поздравление Гитлеру.Охотно верю про взлом.Ведь на фото в центре зигующих её учеников,сама зигующая Марьяна pic.twitter.com/7Pu4VYFFeY — Станиславский (@stas_stanyslavs) April 21, 2018

В интервью для канала News One девушка также говорила о взломе.

Однако версия со взломом выглядит не очень правдоподобно. Во-первых, Батюк явно запуталась в показаниях. За «явкой с повинной» к директору последовало отрицание — неправдоподобная история со взломом.

Кроме того, таинственные хакеры вовсе не ограничились одной одиозной записью. В ходе «кибератаки» было удалено содержание аккаунта за два года. Интересующиеся люди кое-что раскопали. Оказалось, что любительница и ненавистница Гитлера в одном лице состояла в красноречивых сообществах. Например, в «Железном кресте». Эта немецкая и прусская награда была в последний раз восстановлена Адольфом Гитлером, став одним из самых узнаваемых символов Третьего рейха.

'Зига' и железный крест. Что на самом деле заявляла о Гитлере скандальная учительница из Львова https://t.co/wCqbVPICey — anatoly denisov (@AnatolyDenisov) April 22, 2018

Характерный контент нашелся у Батюк и в социальной сети «ВКонтакте». К слову, запрещенной на Украине. Эти находки заставили некоторых политиков (с остатками совести), сперва поверивших в версию со взломом, изменить свою позицию.

«В общем оказывается, Марьяну Батюк, депутатшу Львовского Совета от Свободы, ломали не раз. Её аккаунт ВКонтакте (забавно само его наличие) ломали как минимум 5 раз. В наличии «Марш Лювтваффе», «Воспоминания о Гитлере» и прочая лабуда», — написал народный депутат Борислав Береза.

Борислав Береза - Самый страшный грех, или Мечты о возвращении Гитлера - https://t.co/NvaNKYKIZW — Andrew Beskrovniy (@Cheyn_Stocks) April 21, 2018

Между тем, правоохранители пока не очень интересуются инцидентом с львовским педагогом. Судя по всему, нелегитимная любовь учительницы к фюреру останется без последствий.