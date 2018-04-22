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Украина
Порошенко заявил о начале процедуры для предоставления автокефалии УПЦ
Украина
Порошенко заявил о начале процедуры для предоставления автокефалии УПЦ
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    Порошенко заявил о начале процедуры для предоставления автокефалии УПЦ

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    Порошенко заявил о начале процедуры для предоставления автокефалии УПЦ

    Киев, 22 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал процедуры, необходимые для создания в стране «единой поместной автокефальной церкви».

    Ранее Верховная рада поддержала обращение Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею I о создании в стране «единой поместной автокефальной церкви».

    «Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Стоит отметить, что на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на Украине есть две непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.

    Автор: Алексей Громов
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