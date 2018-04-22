Порошенко заявил о начале процедуры для предоставления автокефалии УПЦ

Киев, 22 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал процедуры, необходимые для создания в стране «единой поместной автокефальной церкви».

Ранее Верховная рада поддержала обращение Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею I о создании в стране «единой поместной автокефальной церкви».

«Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на Украине есть две непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.