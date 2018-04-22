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Иран обвинил США в нарушении ядерной сделки
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    Иран обвинил США в нарушении ядерной сделки

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    Иран обвинил США в нарушении ядерной сделки

    Вашингтон, 22 апреля. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в нарушении условий сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), передает CBS.

    Дональд Трамп четко дал понять, что он пытается отговорить партнеров Ирана от сотрудничества, заявил Зариф.

    «Президент США четко обозначил, что он пытается отговорить наших экономических партнеров от того, чтобы иметь дело с Ираном, а это явное нарушение сделки», — сказал он.

    Власти Ирана могут вернуться к ядерной программе, если Вашингтон выйдет из СВПД. Между тем представители США и Ирана проводят переговоры по атомной сделке. 

    «Надо посмотреть, смогут ли они добиться необходимого положительного результата», — добавил Зариф. 

    Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин провел переговоры с иранским лидером Хасаном Роухани. Стороны подтвердили необходимость сохранения соглашения по атому.

    Автор: Ирина Селезнева
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