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Сирия: террористы ИГ обстреляли окраины Дамаска, есть раненные
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    Сирия: террористы ИГ обстреляли окраины Дамаска, есть раненные

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    Сирия: террористы ИГ обстреляли окраины Дамаска, есть раненные

    Дамаск, 22 апреля. Террористы нанесли минометный удар по жилым кварталам Дамаска. В результате обстрела ранения получили 12 мирных жителей сирийской столицы. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

    По данным агентства, под ударами артиллерии боевиков оказались жилые кварталы Тадамон и Кадам, которые расположены на южных окраинах Дамаска.

    Стоит отметить, что на юге сирийской столицы третий день продолжается операция против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Накануне ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам боевиков ИГ в районах Хаджар аль-Асвад на юге Дамаска. В результате бомбардировки были полностью уничтожены два склада и командных пункта террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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