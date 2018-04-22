Сирия: террористы ИГ обстреляли окраины Дамаска, есть раненные

Дамаск, 22 апреля. Террористы нанесли минометный удар по жилым кварталам Дамаска. В результате обстрела ранения получили 12 мирных жителей сирийской столицы. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

По данным агентства, под ударами артиллерии боевиков оказались жилые кварталы Тадамон и Кадам, которые расположены на южных окраинах Дамаска.

Стоит отметить, что на юге сирийской столицы третий день продолжается операция против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Накануне ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам боевиков ИГ в районах Хаджар аль-Асвад на юге Дамаска. В результате бомбардировки были полностью уничтожены два склада и командных пункта террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.