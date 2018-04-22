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Попавший в ДТП под Тверью автобус перевозил паломников
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    Попавший в ДТП под Тверью автобус перевозил паломников

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    Попавший в ДТП под Тверью автобус перевозил паломников

    Москва, 22 апреля. Микроавтобус, попавший в ДТП в Тверской области, перевозил паломников из Ниловой пустыни, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

    Автобус попал в ДТП в Торжке, согласно предварительным данным, погибла женщина, 12 человек получили травмы. В УМВД сообщили, что транспортное средство задело правую обочину и съехало в кювет.

    Уточняется, что в автобусе находилось 38 пассажиров и один водитель. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, сотрудники ГИБДД, спасатели. В настоящий момент устанавливается информация о паломниках, пострадавших срочно госпитализировали, пишет РИА Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
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