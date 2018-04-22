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Писатель Евгений Звягин скончался в Петербурге
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    Писатель Евгений Звягин скончался в Петербурге

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    Писатель Евгений Звягин скончался в Петербурге

    Санкт-Петербург, 22 апреля. Писатель Евгений Звягин скончался в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни. Об этом сообщил поэт Борис Лихтенфельд на своей странице в Facebook со ссылкой на супругу писателя.

    «Вчера, 20 апреля, на 74-м году жизни умер писатель Евгений Звягин», — написал Лихтенфельд.

    Звягин является наиболее известным представителем ленинградского андерграунда. В советское время произведения Звягина публиковались в самиздатовских журналах «Обводный канал» и «Часы». Со второй половины 80-х года Звягин печатался в журналах «Континент», «Звезда» и «Родник». Наиболее известными произведениями Звягина стали «Кладоискатель» и «Письмо лучшему другу».     

    Автор: Алексей Громов
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