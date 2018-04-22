Сирия: при выходе из Восточного Каламуна задержаны боевики с поясами смертника

Дамаск, 22 апреля. Сотрудники Главного управления безопасности Сирии задержали боевиков с поясами смертника на пункте сбора в Восточном Каламуне. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, во время выхода из населенного пункта Ар-Рухейба в Восточном Каламуне боевики группировки «Джейш аль-Ислам» пытались провезти с собой боеприпасы и несколько нательных поясов со взрывчаткой. Отмечается, что выход боевиков из Восточного Каламуна будет продолжаться еще два-три дня.

Общее количество боевиков и членов их семей, которые будут переправлены в провинцию Алеппо, составляет около шести тысяч человек. Стоит отметить, что на прошлой неделе завершился вывод боевиков из города Думейр в Восточной Гуте.