Уникальная разработка: Порошенко похвастался успешными испытаниями ПТРК «Скиф»
Киев, 22 апреля. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытаниях модифицированного противотанкового комплекса (ПТРК) «Скиф», разработанного КБ «Луч».
Обновленный противотанковый управляемый комплекс «Скиф» прошел успешные испытания, говорится в микроблоге Twitter Петра Порошенко. Он назвал продукт украинского ОПК «уникальной разработкой».
«Уникальная разработка КБ «Луч» имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражение движимых и недвижимых современных бронированных целей», — отметил президент.
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждает, что «Скиф» способен уничтожить любую бронетехнику. В экспертном сообществе неоднократно высказывали сомнения о возможности Украины организовать массовое производство оружия такого типа.