Стало известно место похорон Нины Дорошиной

Москва, 22 апреля. Народная артистка РСФСР Нина Дорошина будет похоронена в Москве на Пятницком кладбище 24 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра «Современник», в котором работала актриса.

По его словам, прощание с Дорошиной состоится 24 апреля в театре «Современник», после чего она будет похоронена на Пятницком кладбище.

«В 14:00 пройдет отпевание в храме Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище, там будет похоронена Нина Михайловна рядом со своими родными», — сообщил представитель театра.

Напомним, 21 апреля Нина Дорошина скончалась на 83 году жизни. Причиной смерти стала серьезная болезнь системы кровообращения. За день до смерти актрисе стало плохо, после чего ей вызывали скорую помощь, однако она отказалась от госпитализации.