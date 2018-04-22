Иран призвал к объективному расследованию «химатаки» в сирийской Думе

Вашингтон, 22 апреля. Тегеран призывает к проведению объективного международного расследования якобы имевшего место в сирийской Думе применения химоружия, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Иранские власти заявили ранее, что должно быть проведено объективное международное расследование «химатаки» в Думе. Министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что после тщательного изучения фактов должна последовать международная оценка.

«И потом должна быть международная реакция, а не односторонняя акция стран, взявших закон в свои руки», — сказал он в интервью CBS.

Запад обвинил Дамаск в химатаке в Думе 7 апреля. Российские специалисты не обнаружили отравляющих веществ в Восточной Гуте, заявили в МИД РФ. В ведомстве добавили, что провокации с химоружием нужны западным странам, чтобы дать террористам передышку и оправдать удары по Сирии извне. Ранее постпред РФ при ОЗХО заявил, что представит в Гааге свидетелей провокации «Белых касок».