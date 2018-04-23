Классно, полезно для здоровья и экологично: велоактивисты устроили перформанс на Дворцовой. ФАН-ТВ

В рамках фестиваля «Велодень» любители двухколесного транспорта собрались на Дворцовой площади и устроили перфоманс.

«Мы будем строить фигуры из людей в форме велосипеда. Порядка 500 или, возможно, нескольких сотен человек будут принимать участие в нем. Тем самым мы хотим привлечь [внимание] к вопросам развития удобной городской среды, удобной для простого человека», — рассказывает один из организаторов перфоманса Раиль Габдуллин.

«Это классная идея — приобщать людей к спорту. Показать как можно большему количеству людей как это здорово, как это классно, полезно для здоровья и экологично, как это важно для жителей города», — считают велоактивистки Нина Капралова и Анастасия Николаева.

Такая акция проводится впервые, но организаторы намерены сделать ее традиционной для Санкт-Петербурга.