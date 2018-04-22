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Один человек погиб, еще 11 пострадали при опрокидывании автобуса под Тверью
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    Один человек погиб, еще 11 пострадали при опрокидывании автобуса под Тверью

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    Один человек погиб, еще 11 пострадали при опрокидывании автобуса под Тверью

    Тверь, 22 апреля. Жительница Подмосковья погибла в результате опрокидывания автобуса в Торжке Тверской области, сообщил источник в экстренных службах.

    Одиннадцать человек пострадали в инциденте, который произошел при выезде на трассу М-10 в Торжке. Речь идет о микроавтобусе Mercedes, сообщил источник РИА Новости.

    Известно, что всего в автобусе находились 16 пассажиров. Отмечается, что погибшая женщина была жительницей Мособласти.

    Автор: Ирина Селезнева
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