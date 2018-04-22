Сирия новости 22 апреля 19.30: «Тахрир аш-Шам» отбила у «Тахрир Сурия» два поселения Алеппо, в Ираке ликвидировано 36 террористов ИГ

Сирия, 22 апреля. «Тахрир аш-Шам» вернула под свой контроль захваченные ранее «Джебхат Тахрир Сурия» поселения Алеппо, в Ираке нейтрализовано 36 террористов ИГ1, в Хомсе продолжаются перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют ИГ в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе, отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: атаковало САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведут бои с САА в Дамаске, вернула под свой контроль несколько поселений Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА в Хомсе.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы отмечаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Оппозиционный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что САА потеряла трех солдат. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Между тем правительственные войска САР продолжают проводить военную операцию против террористов ИГИЛ1 в этой же части региона. По сведениям местного Twitter-канала (@MasarPressNet), САА ведет обстрел позиций «Исламского государства» в районе Хаджар аль-Асвад.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо продолжается противостояние между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Военный источник передает в Telegram (@emaannewscenter1), что боевики «Джебхат ан-Нусры»1 уничтожили пулемет противника в районе поселения Мукайлабис. Кроме того, исламисты вернули под контроль населенные пункты Беланата и Такад, ранее захваченные «Тахрир Сурия».

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков незаконных формирований в окрестностях деревни Кафр Хамра.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях населенных пунктов Зафарана, Ар-Растан и Дейр Фуль. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

Ранее сообщалось о перестрелках между правительственными войсками САР и Сирийской свободной армией (ССА) недалеко от поселения Айн Хусейн. По сведениям местных источников ССА пыталась атаковать позиции армии САР, но получила отпор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Банда террористов «Исламского государства» атаковала расположения армии САР в деревне Аль-Ашари к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Об этом пишет медиакрыло террористической организации Furat. Местный источник сообщает о столкновениях между ИГ и Сирийской арабской армией (САА) в районе Меядина.

Напомним, ИГИЛовцы скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона. Местные источники подчеркивают, что вооруженных столкновений между курдами и ИГ в этих районах не происходит.

Ирак

ВВС Ирака нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в районе сирийско-иракской границы. Информационное агентство Iraqi News передает, что в результате боевых вылетов иракской авиации в этом районе было нейтрализовано 36 радикальных исламистов.

Ранее сообщалось, что бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» ликвидировали в этой части страны 18 террористов ИГИЛ. Операция по зачистке пограничных с Сирией территорий от ИГИЛовцев продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)