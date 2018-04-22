Меню
Технологии
Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны в России
Общество
Стало известно место похорон Нины Дорошиной
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны в России

    4062

    Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны в России

    Москва, 22 апреля. Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны, продаваемые в России. Журналисты опросили сотрудников сервисных центров, чтобы узнать какие смартфоны  чаще всего попадают в ремонт из-за технических неисправностей.

    Самыми ненадежными оказались смартфоны компании Apple. Первые три строчки антирейтинга заняли iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 5s. Пятое и шестое место занимают iPhone 6s и iPhone 4s. В целом доля обращений владельцев продукции Apple в сервис-центры составляет порядка 30%.

    Далее идет продукция компании Samsung. По данным экспертов чаще всего в ремонт попадают Galaxy A5 и Galaxy S7. Самыми надежными оказались телефоны компания Motorola, Fly, LG, Sony и Nokia, однако это объясняется их низким спросом на российском рынке.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    3430
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    899
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    2923
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    1192