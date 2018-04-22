Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны в России

Москва, 22 апреля. Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны, продаваемые в России. Журналисты опросили сотрудников сервисных центров, чтобы узнать какие смартфоны чаще всего попадают в ремонт из-за технических неисправностей.

Самыми ненадежными оказались смартфоны компании Apple. Первые три строчки антирейтинга заняли iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 5s. Пятое и шестое место занимают iPhone 6s и iPhone 4s. В целом доля обращений владельцев продукции Apple в сервис-центры составляет порядка 30%.

Далее идет продукция компании Samsung. По данным экспертов чаще всего в ремонт попадают Galaxy A5 и Galaxy S7. Самыми надежными оказались телефоны компания Motorola, Fly, LG, Sony и Nokia, однако это объясняется их низким спросом на российском рынке.