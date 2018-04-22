«Престиж ежегодного дефолта»: в соцсетях высмеяли слова Порошенко о «ценности» украинского паспорта
Киев, 22 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценность украинского паспорта увеличилась после введения безвизового режима с ЕС на 20 пунктов, ссылаясь на рейтинг Henley & Partners.
Ценность паспорта гражданина Украины увеличилась в разы после отмены визы с ЕС, написал Порошенко в Twitter. В соцсетях высмеяли его смелое заявление.
«Ну, раз ценность выросла, не нужно увольнять Порошенко», — иронизирует пользователь Сегмент З.
Украинцы новость восприняли негативно, пользователь Глеб Малиновский жалуется на сложное экономическое положение страны.
«Это сразу после того, как мы голодали, когда Донбасс перестал нас кормить; как замерзли без российского газа, ну и от ежегодного дефолта. Не забываем, как Европа и Америка от нас устала», — написал он.
«А до вымирания населения Украины никому дела нет», — написал Александр Торубара.
«Поднимайте уровень жизни, а не рейтинг паспорта», — призвал Виталий.
«Престиж ежегодного дефолта», — посмеялся Евгений Т.
Це одразу після того, як ми голодували після того, як дамбас припинив нас годувати, замерзли без рашкованського газу, ну і від щорічного дефолту. Не забуваємо, як Європа і Америка від нас втомилися.— Глеб Малиновский (@g_malynovsky) 22 апреля 2018 г.
А до вимирання населення України нікому ніякого діла нема!— Александр Торубара (@toralex46) 22 апреля 2018 г.
А пользователь Александр Шилов просто показал Порошенко фото, на котором рядом с мусорным баком валяются десятки украинских паспортов.
22 апреля 2018 г.
это как Маяковский писал: Я достаю из широких штанин. Это просто внутренний паспорт не более того, как в любом государстве. Понты президент ваш колотит— Андрей Шевченко (@andreyrabenovic) 22 апреля 2018 г.