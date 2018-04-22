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«Престиж ежегодного дефолта»: в соцсетях высмеяли слова Порошенко о «ценности» украинского паспорта
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    «Престиж ежегодного дефолта»: в соцсетях высмеяли слова Порошенко о «ценности» украинского паспорта

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    «Престиж ежегодного дефолта»: в соцсетях высмеяли слова Порошенко о «ценности» украинского паспорта

    Киев, 22 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценность украинского паспорта увеличилась после введения безвизового режима с ЕС на 20 пунктов, ссылаясь на рейтинг Henley & Partners.

    Ценность паспорта гражданина Украины увеличилась в разы после отмены визы с ЕС, написал Порошенко в Twitter. В соцсетях высмеяли его смелое заявление. 

    «Ну, раз ценность выросла, не нужно увольнять Порошенко», — иронизирует пользователь Сегмент З. 

    Украинцы новость восприняли негативно, пользователь Глеб Малиновский жалуется на сложное экономическое положение страны.

    «Это сразу после того, как мы голодали, когда Донбасс перестал нас кормить; как замерзли без российского газа, ну и от ежегодного дефолта. Не забываем, как Европа и Америка от нас устала», — написал он. 

    «А до вымирания населения Украины никому дела нет», — написал Александр Торубара.

    «Поднимайте уровень жизни, а не рейтинг паспорта», — призвал Виталий.

    «Престиж ежегодного дефолта», — посмеялся Евгений Т.

    А пользователь Александр Шилов просто показал Порошенко фото, на котором рядом с мусорным баком валяются десятки украинских паспортов.

    Автор: Ирина Селезнева
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