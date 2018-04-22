Главные новости 22 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 22 апреля.

В литовском Каунасе гражданин Эстонии подрался с жителем Украины в ходе спора о российско-украинских взаимоотношениях. В литовском Каунасе пьяный эстонец побил украинца в ходе спора о России.

Голливудский актер и комик Верн Тройер (Verne Troyer), известность к которому пришла после съемок в фильмах о волшебнике Гарри Поттере и секретном агенте Остине Пауэрсе, умер на 50-м году жизни. Об этом сообщает интернет-портал TMZ. Небольшой парень с огромным сердцем: пользователи не верят в смерть Тройера.

Президент Украины Петр Порошенко запутался в цифрах, расхваливая ценность украинского паспорта после введения безвизового режима с Евросоюзом. Порошенко запутался в цифрах, хвастаясь «ценностью» украинского паспорта.

Абоненты «Мегафона» заметили пикантную особенность: если зайти с мобильного телефона на сайты, заблокированные Роскомнадзором, то попадаешь на рекламу, предназначенную для лиц старше 18 лет, но видна она всем пользователям без возрастных ограничений. «Мегафон» какой-то невероятный: оператор рекламирует порносервисы на сайтах, заблокированных РКН.

По словам уральского исследователя, странные татуировки на теле старшего участника экспедиции могут быть кодом, адресованным СМЕРШ. Таинственные татуировки дали ключ к тайне гибели туристов на перевале Дятлова.

Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что армия страны является одной из сильнейших в Европе, вызвало волну насмешек в социальных сетях. «Що не заява — тост»: украинцы высмеяли Порошенко за слова об «одной из самых эффективных армий».

Несмотря на усилия врачей ребенка, пострадавшего при падении дерева, спасти не удалось. Собянин выразил соболезнования родителям девочки, погибшей при урагане в Москве.

Курды заявили, то США ответят Турции в случае попытки атаки на Манбидж. В Ракке обнаружено массовое захоронение порядка 500 жертв ИГИЛ1. Американцы активизировали разведку позиций САА вдоль побережья Евфрата. Сирия новости 22 апреля 07.00: США ответят Турции в случае атаки Манбиджа, в Ракке нашли останки 500 жертв ИГ1.

Эксперты составили рейтинг недорогих автомобилей, которые лучше всего подходят для поездок на дачу. Составлен топ-5 лучших бюджетных автомобилей для российских дачников.

В результате сильного урагана в российской столице было повалено свыше 580 деревьев и повреждено 92 автомобиля. Об этом информирует министерство чрезвычайных ситуаций России. МЧС рассказало о масштабе последствий урагана в Москве.

1 Организация запрещена на территории РФ.