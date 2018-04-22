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Нонсенс как норма: украинцы не поняли, зачем Порошенко хочет лишить крымчан гражданства
Украина
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    Нонсенс как норма: украинцы не поняли, зачем Порошенко хочет лишить крымчан гражданства

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    Нонсенс как норма: украинцы не поняли, зачем Порошенко хочет лишить крымчан гражданства

    Идея Петра Порошенко лишить гражданства жителей Крыма не нашла понимания у большинства украинцев.

    Только немногие горячие головы увидели в затее главы государства позитив. Среди них оказался журналист и телеведущий Дмитрий Корчинский, известный своими русофобскими взглядами.

    «В последнее время Порошенко выдвигает здоровые инициативы, которые подвергаются сокрушительной критике. Это не значит,  что он стал на путь исправления. Это означает, что его критики часто хуже, чем он», — напомнил о себе позабытый националист.

    Пользователь Зося Синицкая пришла к парадоксальному выводу: законопроект Порошенко имеет целью «смягчение ответственности тех, кто не ходил на выборы в Крыму».

    По этому поводу у Зоси состоялся ученый спор с другим украинским «патриотом» под провокационным ником «Крымский бандеровец».

    Последний заверяет, что «существует масса других критериев, на основании которых можно лишать гражданства Украины». Что ж, поклонникам Степана Бандеры известно все и обо всем. Ничего страшного, что закон устанавливает невозможность лишения граждан Украины гражданства Украины.

    Преисполнена энтузиазма и некто Миконоритако. У девушки все просто: «Крым возвращаем, колаборантов за паребрик, а пенсии пусть Путин платит».

    Однако в целом поддержка Порошенко со стороны радикальных элементов жидкая. На рынке ненависти к России и сумасшествия услуги Петра Алексеевича не очень востребованы.

    Между тем, здравомыслящие украинцы отнеслись к законодательной инициативе со скепсисом.

    «Порошенко предложил лишать гражданства крымчан, которые голосовали на выборах в России. Там голосовали почти все. Это что выходит, мы Крым возвращать не собираемся?», — интересуется один из пользователей.

    Действительно, явка жителей полуострова на выборы после возвращения в состав России стабильно высока. И если задумка Порошенко станет реальностью, количество украинских граждан в Крыму сократится до минимума.

    Сенатор Алексей Пушков дал единственно логичное объяснение инициативы президента: Порошенко смирился.

    «Порошенко решил лишить крымчан гражданства Украины. В Крыму не иначе как траур, ощущение безысходности и поруганных надежд… А серьезно это означает одно: Порошенко смирился с воссоединением Крыма с Россией», — написал Пушков в Twitter.

    Украинское издание «Страна» тоже считает, что затея Банковой убьет остатки лояльности крымчан к Киеву.

    «Что это значит для крымчан? То, что у любого из них, кто, скажем, числится учителем в школе и чья фамилия упоминается на сайте этого учреждения, может автоматически потерять статус гражданина Украины. Что резко привяжет жителей Крыма именно к России и еще больше оттолкнет от нашей страны», — пишет «Страна».

    Хотя уже сегодня Крым немногое связывает с Украиной.

    По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, Порошенко хочет отнять у крымчан то, что им не нужно.

    «Предложение Петра Порошенко о лишении крымчан украинского гражданства столь же абсурдно, что и его заявление об «опрометчивом» основании Москвы киевскими князьями. Он и там, и там, что называется, гонит волну, пытаясь отвлечь население от реальных проблем украинского общества», — написал Клинцевич на Facebook.

    Предложение президента критикуют и с позиций нарушения фундаментльных прав и свобод человека.

    «Затея Порошенко не так проста в исполнении, как ему кажется, лишить одним указом в одностороннем порядке гражданства 2 миллиона человек это по-настоящему диктаторские замашки, и у его западных кураторов может возникнуть «синдром правозащитников», — отмечает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

    Дмитрий Безрук справедливо назвал инициативу «Ноненсом и нигилизмом».

    Хотя в украинских политических реалиях нонсенс уже стал нормой. А вот пользователь Ермак обратился со встречным предложением: вместо лишения крымчан гражданства, лишить свободы самого Порошенко.

    В свете cкандала с «пленками Онищенко» эта мысль не выглядит утопией. Как сказал бы Владимир Высоцкий: «Пусть безумная идея, вы не рубите сгоряча!».

    Автор: Сергей Свазовский
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