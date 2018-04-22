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Сирия сегодня: Эрдоган считает США главной угрозой в Сирии, в ФРГ назвали «химатаку» в Думе «фальшивкой»
Новости Сирии
Сирия: боевики открыли минометный огонь по жилым кварталам Дамаска, есть раненные
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    Сирия сегодня: Эрдоган считает США главной угрозой в Сирии, в ФРГ назвали «химатаку» в Думе «фальшивкой»

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    Сирия сегодня: Эрдоган считает США главной угрозой в Сирии, в ФРГ назвали «химатаку» в Думе «фальшивкой»

    Сирия, 22 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угроза турецким войскам в Сирии исходит от их стратегических партнеров.  Правительственные войска продолжают освобождать Дамаск от террористов. Немецкий телеканал назвал «химатаку» в Думе «фальшивкой». Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Эрдоган: США для Турции в Сирии — главная угроза

    Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV напомнил, что США поставляют тысячи машин с вооружением курдам из сил «Народной милиции» (YPG), и это вооружение может быть использовано против турецких войск в Сирии.

    «Мы не можем купить у США оружие за деньги, зато они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы. Так от кого исходит угроза? В первую очередь от наших стратегических партнеров», — заметил президент Турции.

    Напомним, Анкара признает все вооруженные курдские группировки террористическими и связанными с «Рабочей партией Курдистана», которая не раз совершала нападения на турецких военных и полицию.

    Сирия сегодня: Эрдоган считает США главной угрозой в Сирии, в ФРГ назвали «химатаку» в Думе «фальшивкой»

    Правительственные войска освободили от боевиков юг Дамаска

    В воскресенье правительственные войска и силы народного ополчения, продолжая наступление, начавшееся в субботу, смогли выбить террористов из квартала Аз-Зейн, располагающегося в южной части столицы Сирии.

    Затем правительственные войска продвинулись к кварталу Тадамун, что позволило им блокировать укрепленные позиции террористов запрещенных в России группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1», которые располагаются на юге Дамаска.

    Сирия сегодня: Эрдоган считает США главной угрозой в Сирии, в ФРГ назвали «химатаку» в Думе «фальшивкой»

    Немецкое ТВ назвало «химатаку» в Думе фейковой

    Как заявил в прямом эфире корреспондент немецкого государственного телеканала ZDF Ули Гак, химатака в сирийской Думе была «фальшивкой». Журналист рассказал, что побывал в этом населенном пункте, пообщался с местными жителями, и они ему рассказали, что химическая атака была инсценирована боевиками.

    «Люди с убежденностью рассказывают, что в Думе было уже много подобных провокаций. Они также рассказывают, что в ходе одного из так называемых учений людей подвергали воздействию хлора, это снимали и опубликовали в качестве доказательства 7 апреля», — сообщил немецкий журналист.

    Таким образом, немецкий телеканал подтвердил заявления, которые делала Россия относительно инцидента в Думе с самого начала, призывая мировое сообщество не верить сообщениям «Белых касок», туже однажды прославившихся распространением фейковых новостей о химатаках в Сирии, совершенных правительственными войсками.

    Сирия сегодня: Эрдоган считает США главной угрозой в Сирии, в ФРГ назвали «химатаку» в Думе «фальшивкой»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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