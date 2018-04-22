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22 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британия назвала подозреваемого в отравлении Скрипалей
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    22 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британия назвала подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция назвала подозреваемого в отравлении Скрипалей. ВВС Ирака ликвидировали 36 боевиков ИГ. Голый мужчина расстрелял трех человек у кафе в США.
    18:51 22 Апреля 2018
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    Британская полиция назвала подозреваемого в отравлении Скрипалей

    22 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британия назвала подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Как сообщили британские СМИ, полиция Великобритании назвала виновного в отравлении Скрипалей. Следствие считает, что к покушению на экс-офицера ГРУ и его дочери в Солсбери может быть причастен бывший сотрудник ФСБ. Согласно информации газеты Daily Telegraph, некий 54-летний экс-агент, возможно, использовал придуманное имя «Михаил Савицкис» и еще два псевдонима. При этом британский таблоид разместил в материале крайне «содержательную» фотографию. Британская полиция боится, что он мог уехать из Великобритании в Россию. Также отмечается, что за нападением на Скрипалей может стоять группа из шести человек.

    ВВС Ирака ликвидировали 36 боевиков ИГ1

    22 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британия назвала подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Самолеты ВВС Ирака ликвидировали в Сирии не менее 36 боевиков Исламского Государства1, в том числе шесть командиров. Об этом сообщил официальный представитель командования Яхья Расул. Согласно информации, иракские ВВС нанесли авиаудары по бандформированию на территории Сирии. Позиции боевиков находились в приграничных районах и угрожали безопасности страны. В ходе авианалета были уничтожены и шестеро главарей террористов. Как уточнил представитель Минобороны Ирака, удар был согласован с совместным центром по безопасности, куда входят Россия, Сирия, Иран и Ирак.

    Голый мужчина расстрелял трех человек у кафе в США

    22 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британия назвала подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Неизвестный мужчина устроил стрельбу у кафе Waffle House, расположенного неподалеку от американского города Нэшвилл. В результате погибли три человека, еще четыре получили ранения, сообщила городская полиция. Отмечается, что одному из посетителей удалось выбить у злоумышленника оружие. Кроме того, есть информация, что во время стрельбы мужчина был обнажен. Ему удалось скрыться с места происшествия. Сейчас полиция ищет преступника.

    Новый микроскоп позволил наблюдать работу живых клеток организма

    22 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британия назвала подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Ученым удалось впервые пронаблюдать в трехмерном изображении процессы, протекающие в живых клетках организма. Это произошло благодаря тому, что исследователи из американского Медицинского центра Говарда Хьюза создали электронный микроскоп, способный строить трехмерные образы клеток с высокой четкостью в режиме реального времени. На видео представлена миграция иммунных клеток во внутреннем ухе эмбриона маленькой рыбки. Однако ученые надеются, что скоро смогут наблюдать работу клеток в организмах с более плотными тканями.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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